Ankara’da üzücü olay! Liseli İrem kalbine yenildi...

Yeni eğitim-öğretim döneminde Beştepe'den 20 kilometre uzaklıktaki Beytepe Mahallesi'ne taşınan Gazi Anadolu Lisesi 10-G sınıfı öğrencisi Sünger dün sabah servisten indikten sonra ders saatini beklemeye başladı. Ancak Sünger, bir süre sonra fenalaştı. Okul yöneticilerinin çağırdığı ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sünger, kurtarılamadı.

"07.20'DE BANA HABER GELDİ"

SABAH'a konuşan baba Ali Sünger, kızının 06.30'da, çok erken bir saatte alındığını belirterek, "07.00'de okulda oluyordu. Ders 08.00'de başlıyordu. (Araç) İkinci bir servis yapıyormuş sanırım. 07.20'de bana haber geldi" diye tepki gösterdi. Aileler ikinci bir servise yetişme amacıyla okula yetişme çabası içindeki servislerin hız yapmak zorunda kaldığını ileri sürerek olaydan 08.00'de derse başlama kararı alan okul yönetimini sorumlu tuttular.