Annesini uykusunda öldürmüştü! O gencin cezası belli oldu

Uyumakta olan annesini öldürmek isteyip fakat cesaret edemediği için o gün vazgeçen Cem, bir plan daha yaptı. Plan dahilinde 28 Ağustos günü, annesinin yeniden uyumasını bekleyen genç adam, gece üç sularında evin mutfak bölümünden aldığı bıçak ile yatağında uyumakta olan annesine bıçağı sapladı. Bıçak darbesi üzerine uyanan annesinin yapma demesine rağmen eylemine devam edip bıçağı vücudunun değişik bölgelerine onlarca kez saplayan genç, annesinin ölümünden emin olduktan sonra bıçağı olduğu yere bırakıp ellerini banyoda yıkadı ve 155 polis telefonunu arayıp kendisini ihbar etti.





'EVLİLİK İSTEĞİMİ YERİNE GETİRMEDİ, ÖLDÜRDÜM'



Gözaltına alınan Cem Bayır, engelli olduğu için günlük ilaç kullandığını, işsiz olduğunu ve bugüne kadar hiç çalışmadığını, annesinin emekli maaşı ile geçindiklerini belirtti. Evlenmek istediğini annesini söylediğinde annesinin "tamam birini buluruz" diyerek ertelediğini, bu durumun kendisini yaraladığını, daha sonra kendisinden yaşça büyük birisiyle evlendirmek istediğini belirtti. Evlilik yaşı geldiği halde annesinin bu konuda yardımcı olmamasına içerleyip kızdığını, kendisinden 10 yaş büyük olduğundan yakıştıramadığını söylediği bu kişiyi teklif ettiğini, bu duruma çok içerlediğini ve annesine öfke duyup onu öldürmeye karar verdiğini anlattı. Plan dahiilinde annesini defalara bıçaklayarak ölmesini beklediğini anlatan genç adam, ifadesi sonrası Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cem Bayır hakkında, 'Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Akrabayı Kasten Öldürmek' suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, hastalığının fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini önemli derecede azaltmış olup olmadığı ve kişinin davranışları üzerindeki etkilerini saptamak için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan rapor aldırılması gerektiği kaydedildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen genç adam, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması yapıldı.



CEZASI BELLİ OLDU



Dün gerçekleşen duruşmada adli tıptan rapor geldi. Rapora göre genç adamın zihinsel engeli bulunmuyor.Mahkeme başkanı davanın karara bağlanacağını belirterek, sanığa son sözünü sordu. Son sözü sorulan tutuklu sanık Cem Bayır, ''İnsafınıza kalmıştır'' diye konuştu.Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Cem Bayır'ı 'üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan, takdir indirimi uygulayarak, müebbet hapis cezasına çarptırdı.