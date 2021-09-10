Antalya’da cezaevinden kaçtı! Hatay’da yakalandı

Hatay İl Jandarma Alay Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma dedektifleri (JASAT) yaptığı geniş çaplı çalışma sonrası Antalya cezaevinden kaçan T.T isimli şahsın sağlandığı yeri tespit etti. Bilgiye ulaşır ulaşmak, şahsın evine operasyon düzenleyen Jandarma hakkında 17 yıl 10 ay kesinleşen hapis cezası bulunan T.T.'yi kıskıvrak yakaladı. Ayrıca Hükümlü veya tutuklunun kaçması ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçlarından da yakalama kararı bulunan T.T. isimli şahıs, Jandarma'da işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adli mercilere sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan T.T. tutuklanarak bir kez daha cezaevinin yolunu tuttu.