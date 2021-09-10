Haberler Yaşam Haberleri Asiye İsminin Anlamı Nedir? Asiye Ne Demek, Kuran'da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?
Giriş Tarihi: 3.8.2022 11:04 Son Güncelleme: 3.8.2022 11:04

Asiye İsminin Anlamı Nedir? Asiye Ne Demek, Kuran'da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?

Asiye, üzerine şarkılar söylenmiş, şiirler yazılmış bir isimdir. Bu isim ülkemizde kız çocuklarına sık sık konulur. Bu isim hakkında anne ve baba adayları pek çok araştırma yaparak bebeklerine uygun bir isim olup olmadığını anlamak isterler. Asiye isminin anlamı nedir?

Asiye İsminin Anlamı Nedir? Asiye Ne Demek, Kuran’da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?

Asiye, ülkemizde sık sık kullanılan kız çocuk isimlerinden bir tanesidir. Bu isim kökenini Arapça olan isyan kelimesinden almaktadır. Ayrıca bu ismin en çok bilinen anlamı ise "isyan eden" olarak karşımıza çıkmaktadır.

ASİYE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Asiye ismi ülkemizde sıkça tercih edilen kız bebek isimlerinden bir tanesidir. Bu ismin anlamını anne ve baba adayları bebeklerine koyabilmek için araştırmaktadır. Asiye isminin 5 anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar karşımıza "direk" , "sütun" , "acılı, kederli kadın" ve en çok bilinen anlamı ile "isyan eden" olarak çıkmaktadır. Köklere bakacak olursak; Asiye ismi ile isyan kelimesinin kökü aynıdır. Ayrıca bu isim Hz. Musa'yı Nil'den çıkarıp büyüten kişinin adı, yani Firavun'un eşinin adıdır.

ASİYE İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Asiye ismi hakkında merak edilen hususlardan bir tanesi de bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alıp almadığıdır. Asiye ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde yer almamaktadır. Fakat bu isim Hz. Musa'yı Nil'den çıkarıp büyüten kişinin adı, yani Firavun'un eşinin adıdır. Ancak bu ismin çocuklara verilmesi uygun değildir. Uygun olmamasının sebebi ise bu ismin anlamının arasında "isyan eden" anlamı olmasıdır.

ASİYE İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Asiye ismini bebeklerine koymak isteyen anne ve baba adayları Asiye isminin kökenini merak etmektedir. Asiye isminin kökeni Arapça olarak karşımıza çıkmaktadır.

ASİYE NE DEMEK?

Asiye ismine sahip olan kişiler ve bebeklerine bu ismi koymak isteyen anne ve baba adayları bu ismin ne demek olduğunu merak etmektedirler. Asiye kelimesinin anlamları şu şekildedir: "İsyan eden" , "direk, sütun" ve "acılı, kederli kadın".

EN ÇOK OKUNANLAR

KPSS iptal mi oldu? ÖSYM 2022 lisans sınavı KPSS iptal edildi mi, edilecek mi, tekrarlanacak mı?
TOKİ SOSYAL KONUT başvuru tarihleri ne zaman, hangi şehirlerde olacak, başvuru şartları nelerdir? TOKİ 2022 sosyal konut projesi detayları netleşiyor!
Son dakika: KPSS soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme! 2 adrese baskın
Son dakika: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber'de önemli açıklamalar
Son dakika: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye bebeğe annesinden psikolojik şiddet!
2022 Ağustos ayı kira zammı TÜİK ile TEFE - ÜFE ile belli oldu! Ağustos Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, yüzde kaç?
Aile Destek Paketi Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? e devlet ile 450- 500 TL Aile Destek Programı başvuru ve ödemeleri 2022
Son dakika: FETÖ'nün prensi Yunanistan'a kaçarken yakalandı: Kirli planı suya düştü
Açıköğretim bölümleri taban puanları 2022! YÖK Atlas ile 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim fakültesi AÖF taban puanları ve başarı sıralaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Asiye İsminin Anlamı Nedir? Asiye Ne Demek, Kuran'da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA