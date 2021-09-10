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Giriş Tarihi: 10.9.2021

Baba-oğulun kavgası kanlı bitti

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Baba-oğulun kavgası kanlı bitti
ADANA'DA, babasıyla kavga eden genç, silahla vurularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi 582 Sokak'taki 2 katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı Emircan Y. (20) ile babası Fırat Y. (45) uyuşturucu meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce pompalı tüfek ve satır kullanıldı. Kavga sırasında baba rastgele ateş açmaya başladı. Bu sırada Emircan Y. ağır yaralandı. Baba, oğlunu hastaneye götürdü ancak ağır yaralı olan genç kurtarılamadı. Katil zanlısı baba, gözaltına alındı.
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Baba-oğulun kavgası kanlı bitti
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