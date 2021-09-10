Bağ bozumuna rengarenk festival

Cumhuriyet Meydanı şölen alanında Ürgüp'e bağlı 23 köyden getirilen üzümler ve yöresel ürünler stantlarda sergilendi. Mahalli sanatçıların yöreye özgü türküleri seslendirdiği etkinlikte Gürcistan'dan gelen halk oyunları ekipleri ve yöresel dans grupları gösteri sundu.

Festivalde en iyi üzüm, en hızlı üzüm ezme ve en hızlı üzüm yeme yarışması düzenlendi. En hızlı üzüm ezme yarışmasında, içine üzüm konulan ahşap havuzlara çizmeleri ile giren Gürcistanlı yarışmacılar, ezdikleri üzümün suyu ile sürahiyi en çabuk doldurmak için çabaladı.

Yarışmada Roman Kharevsky birinci olurken en hızlı üzüm yeme yarışmasını ise Mehmet Bircan kazandı. En iyi beyaz üzüm yarışmasında Recep Yazgı birinci, en iyi siyah üzüm yarışmasında ise Mehmet Kebapçı birinciliği kazandı. Dereceye giren yarışmacılara çeyrek altın ve çeşitli ödüller verildi. Bu yılın Üzüm Güzeli ise Nesrin Acar oldu.

Festivalde konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 3 gün sürecek festivalin geniş katılımlı bol programlı ve özellikle bölgenin zenginliklerini kültürünü vatandaşlarla buluşturmayı hedefleyen güzel bir etkinlik olacağını söyledi.

Festivallerin kültürün gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynadığını belirten Becel, "Festivaller, kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Sahip olduğumuz değerlerin, zenginliklerin sonraki nesillere aktarılmasında festivaller önemli bir rol oynar." dedi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ise, Ürgüp'ün bölgenin marka beldelerinden biri olduğunu ve bu yıl 49'uncusunu gerçekleştirdikleri festivalin uluslararası bir marka haline geldiğini belirtti.

Geçtiğimiz sene Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdikleri festivali bu yıl daha coşkulu bir şekilde yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Aktürk, "1967 yılında dönemin belediye başkanı Mahmut Baltacıoğlu öncülüğünde ilk kez düzenlenen festival bir çok dokunuşlarla bugüne kadar geldi. Bu festivali bugüne kadar getiren isimsiz kahramanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.