Batuhan İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Batuhan TDK Sözlükte Ne Demek?

Batuhan ismi eski Türk devleti hükümdarlarında sıkça duyduğumuz isimler arasında yer alıyor. Eski Türk devletleri hükümdarlarında duyduğumuz bu ismin kökeni de Türkçe olarak karşımıza çıkıyor. Bu güzel ismin anlamı ise karşımıza "Yürekli, cesaretli kişi" olarak çıkıyor.

BATUHAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Batuhan ismi ülkemizde erkek çocukları için çok sık kullanılan isimlerden bir tanesidir. Bu isim hem anlamının güzelliği hem güzel söyleniyor oluşu hem de modern bir isim oluşu sebebi ile anne ve baba adaylarının bebekleri için tercih ettiği isimler arasında yer alıyor. Batuhan isminin anlamı da bu ismi araştıran anne ve baba adayları tarafından merak ediliyor. Batuhan isminin birden fazla anlamı bulunuyor. Bu anlamlar ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: "Yürekli, cesaretli kişi" , "Dede Korkut hikayelerinde isimi geçen efsaneleşmiş Türk Kahramanı" , "Üstün gelen, gücü yeten, galip olan hükümdar" ve son anlamı da "Altınordu Devletinin kurucusu".

BATUHAN İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Güzel anlamları ile anne ve babaların dikkatini çeken isimlerden bir tanesi Batuhan ismi olarak karşımıza çıkıyor. Batuhan ismi hakkında anne ve baba adaylarının aklına takılan ek çok soru bulunuyor. Bu sorular arasında bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alıp almadığı da bulunuyor. Batuhan ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde yer almıyor. Fakat bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer almıyor oluşu bu ismin dinen sakıncalı olduğu anlamına gelmiyor. Bu sebep ile çocuğunuza Batuhan ismini gönül rahatlığı ile verebilirsiniz.

BATUHAN İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Bebeklerine Batuhan ismini koymak isteyen bireylerin ve Batuhan ismine sahip olan kişilerin Batuhan ismi hakkında merak ettikleri arasında bu ismin kökeni yer alıyor. Batuhan isminin kökeni karşımıza Türkçe dili olarak çıkıyor. Bu isim Türk tarihi açısından önemli bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Türk tarihinde bir Türk- Moğol devleti olduğu bilinen devlet olan Altınordu Devletinin kurucusu olan kişi Batuhan olarak bilinmektedir. Ayrıca Altınordu devletinin kurucusu Batuhan'ın, tarihimize yön vermiş bir kişi olarak bilinen Cengiz Han'ın torunu olduğu biliniyor. Bu neden ile Batuhan ismi tarih sever kişiler tarafından da oldukça sık konulan isimlerin başında yer alıyor.

BATUHAN NE DEMEK?

Oldukça eski bir tarihe sahip olan Batuhan ismi hem güzel söyleniyor olması hem modern bir isim olması hem de eski Türk hükümdarlarının ismi olması nedeni ile çoğu ebeveyn tarafından bebeklerine koymak üzere araştırılıyor. Batuhan ismi hakkında araştırılanlardan bir tanesi de Batuhan'ın ne demek olduğu oluyor. Batuhan isminin birden çok anlamı bulunuyor. Bu anlamlar anlamlar ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: "Yürekli, cesaretli kişi" , "Dede Korkut hikayelerinde isimi geçen efsaneleşmiş Türk Kahramanı" , "Üstün gelen, gücü yeten, galip olan hükümdar" ve son anlamı da "Altınordu Devletinin kurucusu".