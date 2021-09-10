Bebekleri olan çiftin aşı olmama pişmanlığı

Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesinde yaşayan Seçil (27) ve Mehmet Ali Eker
çiftinin hayatı, doğuma 2 hafta kala yakalandıkları Kovid- 19'la altüst oldu. Kovid-19 tedavisi gördüğü sırada bebekleri dünyaya gelen çift, ilk bebeklerinin mutluluğunu dahi yaşayamadı. Kovid-19 tedavisi sırasında kızını dünyaya getiren Seçil Eker "Hamileliğimin son günlerinde bulaştı. Çok dikkat etmeme rağmen eşimden bana bulaştı. Hastalığın özellikle ilk dört günü çok ağırdı. Hamile olduğum için ilaç da kullanamadım. Sadece hafif bir ağrı kesici kullandım. Bebeği etkiler diye çok korktum. 'Aşıyı doğumdan sonra olurum' demiştim. Doğumdan önce olsaydım belki bu kadar ağır atlatmazdım" dedi. Mehmet Ali Eker de "Aşı olmadığım için çok pişmanım. Aşı olacaktım, 'Eşimle beraber olurum' diye düşündüm. 'Keşke aşı olsaydım' diye yakınıyorum. Bu hastalığı kimse basite almasın, genciz güçlüyüz demesin" diye konuştu. AA