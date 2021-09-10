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Giriş Tarihi: 10.9.2021 22:30 Son Güncelleme: 10.9.2021 22:30

Bir sınıfta 3 pozitif vaka! Sınıf karantinaya alındı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Bir sınıfta 3 pozitif vaka! Sınıf karantinaya alındı

Sivas’ta Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi’de bir sınıfta 3 öğrencinin korona virüs (Covid-19) testleri pozitif çıkınca sınıf karantinaya alındı.

Sivas merkez Gültepe Mahallesi Okullar bölgesinde bulunan Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi'de öğrencilerde korona virüs (Covit-19) belirtileri gözüktü.

Okul yönetimi hemen bu öğrencilere PCR testi yaptırdı. Önce 1 daha sonra 2 toplamda aynı sınıfta 3 öğrencinin testi pozitif çıktı. Bunu üzerine sınıfın tüm öğrencileri karantinaya alındı.

Sınıftaki tüm öğrenciler evlerine gönderilirken, bu öğrencilerin 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları bildirildi. Bu sınıfta derse giren öğretmenlerin ise 14 gün boyunca günde 2 defa semptom sorgulaması yapılarak ateşlerinin ölçüleceği ve yüz yüze eğitime diğer girdiği sınıflarda devam edeceği belirtildi.

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Bir sınıfta 3 pozitif vaka! Sınıf karantinaya alındı
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