Bisiklet hırsızını kolundaki dövme ele verdi

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki hırsızlık olaylarına yönelik harekete geçti. İlçede farklı hırsızlık olaylarına karışan ancak kimliği tespit edilemeyen şahıs üzerinde yapılan ayrıntılı tanık ve detaylı kamera incelemeleri neticesinde kimliği tespit edilen Özkan Cebeci, çaldığı bisiklet ile birlikte suçüstü yakalandı.

İşlemler için Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine intikal ettirilen zanlı daha önce işlediği suçları da itiraf etti. Zanlı Özkan Cebeci'nin daha önce cep telefonu, para, bisiklet, elektrikli bisiklet çaldığını itiraf etmesi üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 2 adet bisiklet, bir adet çanta ve içerisinde polis tanıtır kimlik kartı ile farklı banka ve kredi kartları, bir adet cüzdan içerisinde kimlik ve muhtelif kartlar, bir adet çanta bulundu.



Ayrıca, zanlı Özkan Cebeci'nin bisiklet kilitlerini kesmek için kullandığı bir adet yan keski ve bir adet keser de adreste yapılan incelemeler sonucunda bulundu. Diğer yandan zanlının çaldığı ürünleri sattığı çeşitli iş yeri sahipleri de tespit edildi. İş yeri sahiplerinin, Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçu kapsamında ifadelerinin alınacağı öğrenildi.