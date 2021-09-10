Bunaltıcı sıcaklar gitti, kuvvetli yağışlar geldi! Meteoroloji’den günlük hava durumu uyarısı...

Hava durumu raporunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya gibi birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Eylül ayıyla beraber düşen sıcaklıklar sonrası Marmara bölgesi bugün sağanak yağışın etkisi altında kalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı hava durumu değerlendirmelerinde vatandaşları ni sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar karşısında tedbirli olunması gerektiği çağrısında bulundu.
SON DAKİKA || YAĞIŞ UYARILARI PEŞ PEŞE GELDİ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Eskişehir, Artvin çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Konya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.