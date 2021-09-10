Bunaltıcı sıcaklar gitti, kuvvetli yağışlar geldi! Meteoroloji’den günlük hava durumu uyarısı...

MARMARA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.