Bursa’da eşi tarafından bıçakla rehin alınan kadın kurtarıldı

Olay, saat 15.00 sıralarında Görükle Mahallesi'nde 8 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik problemleri olduğu öğrenilen 35 yaşındaki B.H, tartıştığı karısını bıçakla rehin aldı. Kocasının bir anlık boşluğundan faydalanan S.H, kendisini odaya kilitleyerek polisi aradı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Uzun süre B.H. polis tarafından ikna edilmeye çalışılsa da ikna çabaları sonuç vermedi.