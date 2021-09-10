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Giriş Tarihi: 10.9.2021 20:06 Son Güncelleme: 10.9.2021 20:22

Bursa'da eşi tarafından bıçakla rehin alınan kadın kurtarıldı

İHA
Bursa’da eşi tarafından bıçakla rehin alınan kadın kurtarıldı

Bursa’da eşi tarafından bıçakla evin içerisinde rehin alınan genç kadını polis ekipleri itfaiye merdiveniyle içeri girerek kurtardı. Şüpheli koca ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Görükle Mahallesi'nde 8 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik problemleri olduğu öğrenilen 35 yaşındaki B.H, tartıştığı karısını bıçakla rehin aldı. Kocasının bir anlık boşluğundan faydalanan S.H, kendisini odaya kilitleyerek polisi aradı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Uzun süre B.H. polis tarafından ikna edilmeye çalışılsa da ikna çabaları sonuç vermedi.

KAPIYI KIRIP BIRÇAKLA İÇERİYE GİRDİ

Polis ekipleri olay yerine merdivenli itfaiye aracı çağırdı. Kendini odaya kilitleyen genç kadın, polis ekipleri ile camdan irtibat kurmayı başardı. İtfaiye merdivenine binen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro ve Nilüfer Araştırma Büro Amirliğine bağlı ekipler camdan içeri girdi. O sırada elinde bıçak buluna B.H. de kilitli kapıyı kırarak içeri girdi. Polis ekiplerinin zamanında yaptığı müdahaleyle genç kadın yara almadan kurtarıldı.

BIÇAKLA POLİSLERE DİRENDİ

Polis ekiplerinin müdahalesine bıçakla direnen öfkeli koca, 3 polisi kolları ve ellerinin çeşitli yerlerden hafif şekilde yaraladı. Zor kullanılarak etkisiz hale getirilen B.H., polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan B.H., adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bursa'da eşi tarafından bıçakla rehin alınan kadın kurtarıldı
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