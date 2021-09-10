Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabına yoğun ilgi

Endüstriyel mutfak ekipmanları alanında dünyanın ikinci büyük fuarı olan Hostech by Tusid - 24. Uluslararası Endüstriyel Mutfak ve Otel Ekipmanları Fuarı, sektörün en önemli firmalarını, uluslararası alım heyetleri ile bir bir araya getirdi. Fuarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafından kaleme alınan 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı da kitapseverlerle buluştu. Fuarın en dikkat çeken alanlarından biri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafından kaleme alınan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının standı oldu.

"DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabında, Türkiye'nin tüm insanlık için ortaya koyduğu adalet arayışını ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Kitapta, adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeryüzündeki ayrımcılık ve çifte standardı Birleşmiş Milletler örneğiyle gözler önüne seriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin meşruiyet, işlevsellik, etkinlik, kapsayıcılık, temsil ve yönetişim sorunlarına da dikkati çektiği kitapta, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir reform ihtiyacının altını çiziyor.

Kitap, temsilde adaletin sağlandığı ve veto imtiyazının kaldırıldığı bir Birleşmiş Milletler için ilkeli, kapsamlı, stratejik ve uygulanabilir bir model önerisiyle "daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu" vurguluyor. Turkuvaz Kitap'tan çıkan ve İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca gibi dünya dillerine de çevrilmekte olan kitaptan elde edilen tüm gelir, AFAD'a bağışlanacak.