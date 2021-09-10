Denizli’de otomobil bahçe kapasına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Denizli'deki kaza, Çivril ilçesi Haydan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; eğlence mekanına gitmek için yola çıkan 20 yaşındaki Süleyman Şevik'in kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe kapısına çarparak kaza yaptı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağılık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken yolcu konumunda bulunan Mustafa Şahan'a ilk müdahaleyi yaparak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.