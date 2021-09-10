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Giriş Tarihi: 10.9.2021 18:51

Denizli'de otomobil bahçe kapasına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İHA
Denizli’de otomobil bahçe kapasına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde eğlence mekanına gittiği öne sürülen gencin kullandığı otomobil bahçe kapısına çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralandı.

Denizli'deki kaza, Çivril ilçesi Haydan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; eğlence mekanına gitmek için yola çıkan 20 yaşındaki Süleyman Şevik'in kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe kapısına çarparak kaza yaptı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağılık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken yolcu konumunda bulunan Mustafa Şahan'a ilk müdahaleyi yaparak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri kaza yerinde çalışmalarını gerçekleştirirken, acı haberi alan ailesi sinir krizi geçirdi. Öte yandan hastaneye kaldırılan Şahan'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Denizli'de otomobil bahçe kapasına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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