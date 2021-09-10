Duru İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Duru Ne Demek?

Kız bebekler için anne ve baba adaylarının tercih ettiği isimlerden bir tanesi Duru ismidir. Bu güzel ismin anlamı "temiz, pak, aydınlık, bulanık olmayan" şeklinde karşımıza çıkar. Ayrıca Duru isminin kökeni de Türkçedir. Tercih edilmesinin nedenleri arasında Türkçe kökenli olması da yer almaktadır.

DURU İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Duru ismi Türkiye'de kız bebekleri için kullanılan güzel isimlerden bir tanesidir. Anne ve baba adaylarının bu ismi tercih etmesinin nedeni bu ismin güzel bir anlamı bulunması, güzel ve sade bir isim olmasıdır. Bu ismin anlamını anne ve baba adayları merak etmektedir. Duru isminin bilinen 3 anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar şu şekilde karşımıza çıkmaktadır: "temiz, pak, aydınlık, berrak" , "pürüzsüz bir ten" , "arınmış, karışık olmayan dil ve üslüp" .

DURU İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Duru ismi, sadeliği ve güzel anlamı nedeni ile anne ve baba adaylarının dikkatini çeken isimlerden bir tanesidir. Anne ve baba adaylarının bu isim hakkında merak ettikleri hususlardan birisi de bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alıp almadığıdır. Duru ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alan bir isim değildir. Fakat bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer almaması bu ismin dinen caiz olmadığı anlamına gelmez. Bu ismin bebeklerde tercih edilmesinde dinen bir sakınca bulunmamaktadır.

DURU İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Anlamının güzelliği ve telaffuzunun hoş olması nedeni ile ülkemizde sık sık tercih edilen isimlerden bir tanesi Duru ismidir. Bu ismin kökeni de bu ismi bebeklerine vermeyi düşünün anne ve baba adayları tarafından merak edilmektedir. Duru isminin kökeni Türkçe olarak karşımıza çıkmaktadır.

DURU NE DEMEK?

Duru isminin Türk Dil Kurumundaki karşılığı anne ve baba adayları tarafından oldukça merak ediliyor. Türk Dil Kurumuna göre Duru isminin anlamı karşımıza "saf, berrak, temiz, bulutsuz gökyüzü, bulanık olmayan, karışık olmayan dil" olarak çıkmaktadır.