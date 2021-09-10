Eniştesi ve babasının öldürüldüğü saldırıdan kurtulan Enes: Beni de öldürecekti

İki çocuk annesi Halime Yasak, işsiz olan 17 yıllık eşi Şenol Yasak'tan şiddet gördüğü için, geçen yıl eylül ayında 15 yaşındaki oğlunu da yanına alıp Muğla'daki akrabasının yanına gitti. Halime Yasak, ardından eşine boşanma davası açtı. Boşanma davasını öğrendikten sonra Muğla'ya giden Şenol Yasak, eşini, çalıştığı yerde silahla rehin aldı. Olayın ardından yaklaşık bir ay cezaevinde kalan Yasak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Yasak, eşiyle barışmak için tekrar girişimlerde bulundu. Her defasında olumsuz yanıt alan Şenol Yasak, 12 Ocak günü akşam saatlerinde, oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren'in evine gitti. Yasak, iddiaya göre, evin önünde kayınbiraderleri Miraç ve Enes Dağdeviren ve mobilya ustası bacanağı Mustafa Arslan ile tartışıp, tehdit etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yasak, ifadesi alındıktan sonra gece yarısı serbest bırakıldı.



BACANAĞINI VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ



Şenol Yasak, 13 Ocak'ta bacanağı Mustafa Arslan'ı iş yerine gidip, pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Yasak, daha sonra kayınpederi Bekir Dağdeviren'in de iş yerine gitti. Dükkan önünde karşılaştığı kayınpederine pompalı tüfekle ateş açıp, karnından yaralayan Şenol Yasak, içeri girince kayınbiraderi Enes Dağdeviren tarafından engellendi. Yasak, çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Yaralı Bekir Dağdeviren de ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Şenol Yasak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



İKİ KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ



Savcı, iddianamesinde Şenol Yasak hakkında kayınpederi ve bacanağını öldürdüğü için 'kasten öldürme'den iki kez müebbet hapis cezası istedi. Kayınbiraderi Enes Dağdeviren'e yönelik olarak da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar yargılanmasını talep etti. Ayrıca Şenol Yasak'ın, Mustafa Arslan'a gerçekleştirdiği saldırının ardından Arslan'a ait iş yerinin önünde park halindeki kamyonetini alıp kayınpederinin iş yerine gittiği için de 'Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar daha yargılanması istendi.



YARGILANMASINA BAŞLANDI



İddianamenin Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından Şenol Yasak'ın yargılanmasına başlandı. Bugün görülen duruşmaya taraf avukatları, öldürülen Bekir Dağdeviren'in oğulları Mecit ve Enes Dağdeviren katıldı. Tutuklu Şenol Yasak'ın ise hastanede tedavi gördüğü için mahkemeye katılamadığı belirtildi.



SALDIRIDAN KURTULDU



Silahlı saldırıdan kurtulan Enes Dağdeviren, olay günü yaşadıklarını anlattı. Daha önce verdiği ifadelerin doğru olduğu belirten Dağdeviren, Şenol Yasak'ın kendisini de öldürmek istediğini belirterek, 'Polisteki ifadelerim doğrudur. Büroda otururken babamın sesini duyunca dışarı çıktım. O sırada silah sesi duydum. Babamın vurulduğunu gördüm. Daha sonra sanık benim üzerime gelince büroya geri girdim. Silahı iki eliyle tutuyordu. Kapıyı açmak için silahı bırakınca hemen üzerine atıldım. 4-5 kez yerde yuvarlandık. Daha sonra da çevredekilerin de müdahalesiyle silahı elinden aldık" diye konuştu.



Öldürülen Bekir Dağdeviren'in en büyük oğlu Mecit Dağdeviren ise, "Bekir Dağdeviren benim babam olur, olay anını görmedim. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.



SİLAHI ALAN TANIK ANLATTI



Enes Dağdeviren ile yaşadığı arbedede Şenol Yasak'ın elinden tüfeği alan Hasan Alıcı da olay günü yaşananları anlatarak, ''Olay yerine 20 metre mesafede çalışıyordum. İlk önce silah sesi duydum, bir şey göremedim. İkinci kez silah sesi duyunca, sonra Enes'in dükkanından 2 kişinin çıktığını gördüm. Boğuşuyorlardı. Ellerinde silah vardı. Enes, sanığın elindeki silahı almaya çalışıyordu. Enes, sanığın arkasından sarılınca ben de elindeki silahı alarak bir kenara koydum. Hemen Bekir ağabeyin yanına koştum ve ambulansı aradım" diye konuştu.



Olayın bir diğer tanığı Mahmut Sami Erkoç ise sanığı nasıl yakaladıklarını anlattı. Erkoç, "İş yerinde çalışıyordum. Enes'in dükkanıyla benim dükkanım arasında 4 dükkan var. İlk silah sesi duyduğumda torpil zannedip önemsemedim. İkinci silah sesini duyunca hemen dışarı çıktım. Komşu esnafı görünce ben de gidip müdahale etmek isterken silah bir anda bana döndü. Daha sonra onun elindeki silahı alarak bir kenara oturttuk, kaçmasın diye tuttuk" dedi.



Olayın tanıklarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı erteledi.