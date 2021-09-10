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Giriş Tarihi: 10.9.2021 16:38

Fethiye’de uyuşturucu çetesi yakalandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Fethiye’de uyuşturucu çetesi yakalandı

Fethiye’deki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda, yaklaşık 700 adet sentetik ecza, çok sayıda sahte reçete ve başkasına ait kimlik ele geçirildi.

Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Şehir dışından Fethiye'ye gelen ve sadece özel reçete ile satılan sentetik eczaları sahte reçeteyle temin ettikleri ve piyasaya sürecekleri ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda yaklaşık 700 adet sentetik ecza, çok sayıda sahte reçete ve başkasına ait kimlik ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan İ.T, U.Ö, T.D ve K.K ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Fethiye’de uyuşturucu çetesi yakalandı
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