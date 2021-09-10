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Giriş Tarihi: 10.9.2021

Frig Vadisi’nde şehit mezarları

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Frig Vadisi’nde şehit mezarları
AFYONKARAHİSAR'DAKİ Frig Vadisi'nde yapılan yüzey araştırmalarında, Kurtuluş Savaşı döneminden kalma 100 yıllık şehit mezarları bulundu. Vali Gökmen Çiçek'in talimatıyla yürütülen yüzey araştırmaları sırasında, Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan yaklaşık 150 askerin mezarı bulundu. İhsaniye ilçesine bağlı Kolonkaya ve Kadıoluk mevkisinde bulunan mezarların, 1921-1922 yıllarındaki İstiklal ve Kurtuluş Savaşı şehitlerine ait olduğu belirlendi. Tarih öğretmeni olan ve aynı zamanda alan kılavuzluğu yapan Seydi Çalışkan, "İstiklal Savaşı'nda tek kaybettiğimiz cephe burası. Şu ana kadar 150 civarında şehit mezarı tespit ettik. Ama o dönemde 57. Tümen'e bağlı 430 askerin şehit olduğu biliniyor. Araştırmalarımız devam edecek" dedi.
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Frig Vadisi’nde şehit mezarları
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