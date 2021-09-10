Gaziantep’te kadın sağlık çalışanına saldırı! Dövüp saçlarını yoldu

"ELİNİ SAÇIMA ATTI VE SAÇLARIMI YOLDU"

Şüphelinin göğsüne vurduğunu ve saçlarını yolmaya başladığını belirten Nurcan Kütük, "Solunum Fonksiyon Testi bölümünde hemşire olarak görev yapıyorum. İki gün önce saat 11.00 sıralarında hiç tanımadığım bir kadın geldi ve bana soru sordu. O sırada telefonda konuşuyordum. Kulak Burun Boğaz Polikliniği'nin yerini sordu. Daha önce de arkadaşıma sormuş ve arkadaşım da kendisini yönlendirmiş. Ben de kendisine telefonda konuştuğum için net cevap veremedim, parmağımla işaret ettim. Dışarıya çıktı ve sonrasında bağırarak hakaret etti. Kendisine nedenini sorduğumda göğsüme vurdu. Yetinmedi, elini saçıma attı ve saçlarımı yoldu" dedi.