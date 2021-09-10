Gece kulübünde kalaşnikof ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve istihbarat Şubesi tarafından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Nevşehir'in Avanos ilçesinde faaliyet gösteren bir gece kulübüne baskın yapıldı.

Kulüpte yapılan aramada, 1 adet AK-47 Kalaşnikof, 2 adet AK-47 şarjör, 56 adet AK-47 mermisi, 5 adet tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 204 adet tabanca fişeği, 1 adet balistik yelek ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Kulüpte bulunan 9 şahıs hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.