Gelin en mutlu gününde büyük acı yaşadı! Salondan çıkarken annesi kalp krizi geçirdi

Gelin ve damak düğün salonu yerine soluğu hastanenin acil servisinde aldı. Davetliler de hastaneye koştu. Beyhan Sepetci yapılan müdahalelere rağmen hastanenin acil servisinde hayatını kaybetti. Gelin ve damat en mutlu günlerinde büyük acı yaşadılar. Beyhan Sepetci'nin cenazesi bugün Reşadiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığında toprağa verildi.