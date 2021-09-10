Günlerdir aranıyordu... Kıyafetleri derede bulundu

İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki Ahmet Çetin'den 4 Eylül akşamından itibaren haber alınamıyordu. Çocuklarının ortadan kaybolduğunu gören ailesi hemen polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri kayıp ihbarının ardından genç Çetin'i bulmak için günlerdir çalışıyordu. Gencin kayıp olmasına ilişkin dün akşam saatlerinde bir gelişme yaşandı.

KIYAFETLERİ DEREDE BULUNDU



Dün akşam saatlerinde Hasanoğlu Deresi yakınlarında çalışan bir temizlik görevlisi su yüzeyinde bir çift ayakkabı ve kıyafetlerin yüzdüğünü fark etti. Temizlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler ilk incelemelerin ardından bir süre önce kayıp ihbarında bulunan Çetin ailesini çağırdı. Dere kenarında telaşlı dakikalar geçiren aile, göl yüzeyinde bulunan eşyaların Ahmet Çetin'e ait olduğunu doğruladı. Çetin'e ait eşyalar incelemek üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri yaşanan gelişmenin ardından çalışmalarını dere ve çevresinde yoğunlaştırdı.