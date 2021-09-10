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Giriş Tarihi: 10.9.2021 10:37

Günlerdir aranıyordu... Kıyafetleri derede bulundu

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Günlerdir aranıyordu... Kıyafetleri derede bulundu

İstanbul Küçükçekmece’de günlerdir kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Ahmet Çetin’in kıyafetleri, Hasanoğlu Deresi’nde bulundu. Polis, su yüzeyindeki ayakkabıların ve kıyafetlerin Ahmet Çetin’e ait olduğunun tespit edilmesiyle arama çalışmalarını dere ve çevresinde yoğunlaştırdı. Genç Çetin’in ailesi ise umutlu bekleyişini sürdürüyor.

İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki Ahmet Çetin'den 4 Eylül akşamından itibaren haber alınamıyordu. Çocuklarının ortadan kaybolduğunu gören ailesi hemen polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri kayıp ihbarının ardından genç Çetin'i bulmak için günlerdir çalışıyordu. Gencin kayıp olmasına ilişkin dün akşam saatlerinde bir gelişme yaşandı.

KIYAFETLERİ DEREDE BULUNDU

Dün akşam saatlerinde Hasanoğlu Deresi yakınlarında çalışan bir temizlik görevlisi su yüzeyinde bir çift ayakkabı ve kıyafetlerin yüzdüğünü fark etti. Temizlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler ilk incelemelerin ardından bir süre önce kayıp ihbarında bulunan Çetin ailesini çağırdı. Dere kenarında telaşlı dakikalar geçiren aile, göl yüzeyinde bulunan eşyaların Ahmet Çetin'e ait olduğunu doğruladı. Çetin'e ait eşyalar incelemek üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri yaşanan gelişmenin ardından çalışmalarını dere ve çevresinde yoğunlaştırdı.

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Günlerdir aranıyordu... Kıyafetleri derede bulundu
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