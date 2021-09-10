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Giriş Tarihi: 10.9.2021 09:56

Hastane yolunda bir aile yok oldu!

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Hastane yolunda bir aile yok oldu!

Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen 1’i çocuk, 6 kişinin kimliği belli oldu. Fatma ve Murat çifti, göz tedavisi için hastaneye giderken 10 yaşındaki çocuğuyla trafik kazasında can verdi. Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu da öksüz kaldı.

Murat Bostancı idaresindeki 40 EH ... plakalı otomobil ile Veysel Gezici'nin kullandığı 71 ACD ... plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun Kaman istikameti İğdebeli Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kaza yapan araçlar metrelerce ileriye savruldu. Feci kazada 1'i çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti.



EVDE BIRAKTIKLARI 2 KIZ ÇOCUĞU DA ÖKSÜZ KALDI

Kırşehirli Fatma ve Murat çifti, 10 yaşındaki çocukları Şükrü'nün göz muayenesi için Ankara'ya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti. Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu da öksüz kaldı. 71 ACD ... plakalı otomobil sürücüsü Veysel Gezici olay yerinde can verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özgür Gezici ve Harun Erkan ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.



Olay yerinde geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturan jandarma ekipleri meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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Hastane yolunda bir aile yok oldu!
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