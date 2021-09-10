Hastane yolunda bir aile yok oldu!

Murat Bostancı idaresindeki 40 EH ... plakalı otomobil ile Veysel Gezici'nin kullandığı 71 ACD ... plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun Kaman istikameti İğdebeli Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kaza yapan araçlar metrelerce ileriye savruldu. Feci kazada 1'i çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti.





EVDE BIRAKTIKLARI 2 KIZ ÇOCUĞU DA ÖKSÜZ KALDI



Kırşehirli Fatma ve Murat çifti, 10 yaşındaki çocukları Şükrü'nün göz muayenesi için Ankara'ya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti. Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu da öksüz kaldı. 71 ACD ... plakalı otomobil sürücüsü Veysel Gezici olay yerinde can verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özgür Gezici ve Harun Erkan ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.





Olay yerinde geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturan jandarma ekipleri meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.