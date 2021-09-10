Havalimanı metrosu için geri sayım başladı

Gayrettepe Kağıthane
- İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi
'ni inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kasım ayında test sürüşlerininin başlayacağını kaydetti. Kağıthane İstasyonu'nda çalışmaları inceleyen Bakan Karaismailoğlu, "Havayolu trafiğinde küresel bir hub olma iddiamızı destekleyen İstanbul Havalimanı'mızla birlikte Göktürk
, Kemerburgaz
, Kağıthane, Beşiktaş
'a ulaşan 37.5 kilometre uzunluğundaki bu metro hattımız 9 istasyondan oluşuyor. İlk ray kaynağını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle Ocak 2020'de yaptığımız metro hattımızda, son TBM'nin çalışmalarını 10 Mayıs 2020'de tamamlayıp Gayrettepe istasyonuna ulaştık. 8 Eylül 2020'de ilk trenlerimizi raylara indirdik. Kasım 2021'de de bu noktada, ilk sinyalizasyon test sürüşlerini başlatacağız" dedi. Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımız Kağıthane'den metroya bindiğinde 25 dakika içinde İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek" diye konuştu.