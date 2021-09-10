İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 62’ye ulaştı

Metrobüs başta olmak üzere toplu taşıma durakları ve araçlarda da yoğunluk yaşanıyor.

ANADOLU YAKASI'NDA DA TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu ve bazı bağlantı noktalarında okul ve iş çıkış saatlerinde yoğunluk arttı.

D-100 Karayolu Pendik kesiminde ve Esenkent-Küçükyalı ile Acıbadem-Bostancı arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Şile Otoyolu ve TEM Otoyolu'nun bazı bölümlerinde de trafiğin yoğunlaştığı görülüyor.