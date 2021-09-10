İzmir’de 36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı sanığı hakkında flaş karar





"İNŞAATLA İLGİLİ BİR EĞİTİMİM YOK"

Sanık bir soru üzerine, "İnşaatla ilgili bir eğitimim yok. İlkokul mezunuyum ama bu işlere çok emek verdim" ifadesini kullandı.

Bir müşteki avukatının, "Teknik okumaları yapmayı biliyor musunuz? Bir müteahhit olarak insan hayatı ile ilgili işin alaylı bir kişiye yaptırılması hakkında ne diyorsunuz?" sorusu üzerine sanık, "Teknik işleri biliyorum. Teknik ifadeleri okumayı bilsem ne olur bilmesem ne olur?" diye yanıtladı. Bunun üzerine avukat, "Anlamayınca işte böyle sonuçlar ortaya çıkıyor, o yüzden soruyoruz" dedi.

Sanığın savunması sırasında "Yalan söylüyor" diye bağıran izleyici salondan çıkartıldı.



"HİÇ KİMSE HASARLI OLDUĞUNU SÖYLEMEDİ"

Depremde anne ve babasını kaybeden L.D.T. ise, "2018'de bu apartmana taşındık. Evde yürürken bile ev sallanıyordu. Babam depremden 10 gün önce, 'Ev başımıza yıkılacak, buradan çıkalım' demişti. Hiç kimse hasarlı olduğunu söylemedi. Herkes birbirine atıyor suçu. Depreme kadar epoksi, tadilat haberimiz yoktu. Kiracıydık, hiçbir toplantıya çağrılmadık. Şikayetçiyim" dedi.