Kapkaç yaptı dövmesi ele verdi

Olay 6 Eylül'de Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte Merkez Park'ta oturan G.Ö.'nün (15) yanına yaklaşan bir kişi, cep telefonunu istedi. G. Ö. Telefonunu vermedi. Bunun üzerine şüpheli gencin telefonunu alarak kaçtı. G.Ö. ile arkadaşları kapkaççının peşine düştü ancak yakalayamadı.

Bunu üzerine gençler polise başvurdu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. G.Ö. polise verdiği eşkalde şüphelinin, boynunda gül ve parmaklarındaki 'Ahmet Asaf' yazan dövmesi olduğunu söyledi. Polis, verilen eşkal üzerine şüphelinin benzer suçlardan kaydı olan Baran T. olduğunu tespit etti. Polis kapkaççıyı kısa sürede yakaladı. Şüphelinin sattığı telefonda polis tarafından gence teslim edildi. Baran T. Tutuklandı.