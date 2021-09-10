Karayolunda taşınan hurda uçak ilginç görüntüler oluşturdu

Uzun süredir Atatürk Havalimanı apronunda bekleyen ve bir süre önce kesim işlemleri tamamlanan Tarhan Tower Airlines' a ait MD-82 tipi uçağın gövdesi ve kanatları uzman ekipler tarafından tırlara yüklenerek hurda olarak kullanılmak üzere Hadımköy 'deki bir depoya götürüldü.





TAŞINMA SIRASINDA İSE KARAYOLUNDA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU



Uçağı satın alan Skyair Shop Firması Genel Müdürü Tekin Ertemel, satışa çıkarılan uçaklardan üç tanesinin kendilerinin aldığını belirterek ilk geniş gövdeli uçağı gümrük ve kesim işlemlerinin tamamlanmasından sonra hurda olarak kullanılmak üzere depoya götürdüklerini söyledi.