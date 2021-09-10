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Giriş Tarihi: 10.9.2021 10:35

Karayolunda taşınan hurda uçak ilginç görüntüler oluşturdu

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Karayolunda taşınan hurda uçak ilginç görüntüler oluşturdu

Uçuş ömürlerini tamamlamalarına rağmen haciz davaları nedeniyle uzun zamandan beri Atatürk Havalimanı'nda bekleyen ve bir süre önce ihale ile satışa çıkarılan hurda uçakların taşıma işlemleri başladı.

Uzun süredir Atatürk Havalimanı apronunda bekleyen ve bir süre önce kesim işlemleri tamamlanan Tarhan Tower Airlines' a ait MD-82 tipi uçağın gövdesi ve kanatları uzman ekipler tarafından tırlara yüklenerek hurda olarak kullanılmak üzere Hadımköy 'deki bir depoya götürüldü.



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Uçağı satın alan Skyair Shop Firması Genel Müdürü Tekin Ertemel, satışa çıkarılan uçaklardan üç tanesinin kendilerinin aldığını belirterek ilk geniş gövdeli uçağı gümrük ve kesim işlemlerinin tamamlanmasından sonra hurda olarak kullanılmak üzere depoya götürdüklerini söyledi.

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Karayolunda taşınan hurda uçak ilginç görüntüler oluşturdu
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