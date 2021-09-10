Karı-koca aynı gün koronaya yenildi

ANTALYA
'NIN Gazipaşa
ilçesinde yaşayan Hüseyin Yıldız (62) ve eşi Ümmü Yıldız
(58), bir hafta önce koronovirüse yakalandı. Yaşları nedeniyle Alanya
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çift, burada tedavi altına alındı. Durumları her geçen gün ağırlaşan karı-koca solunum cihazına bağlandı. Ancak, aynı gün yaşam mücadelesini kaybetti. Üzüntü verici ölümün ardından Hüseyin Yıldız ve eşi Ümmü Yıldız'ın cansız bedenleri Alanya'dan alınarak Gazipaşa'ya götürüldü. Burada sınırlı sayıdaki katılımın ardından yakınları ve sevenlerinin gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi. Hüseyin Yıldız'ın, ilçenin en eski sanatkarlarından olduğu öğrenildi.