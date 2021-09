KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs’ı koparma oyunlarına gelmeyiz

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) düzenlediği 'Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'nun açılışına katılmak için İzmir'e gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretinin ikinci gününde Kıbrıs gazileriyle buluştu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi'ne giderek anı defterini imzalayan Tatar'ı, gaziler karşıladı. Ziyarette konuşan Kıbrıs gazisi emekli Albay Mehmet Gökmen, KKTC'nin sıcak elini yüreklerinde hissettiklerini söyleyerek, muharip gazilere verilen değeri bildiklerini belirtti. Gökmen, "Güzel İzmir'imizde başta Sayın Valimiz olmak üzere bütün yetkililer savaşların kutsal emaneti olan bizlere her zaman yüreklerini açıyor. Sizlerin huzurunda şükran duygularımı iletiyorum. 47 yıl önceki gibi bugün sizi aynı coşkuyla karşıladık. Derneğimiz Türkiye'nin en kalabalık derneği. 47 sene önce sizlerin atalarıyla beraber olduk. O sırada şehit düşenlerin ruhları önünde saygıyla eğiliyoruz. Bugün de olsa, yaşım 72 de olsa her zaman çağırdığınız zaman göreve hazırız. Bunu gönülden söylüyorum. Bu madalyayı da Kıbrıs'ta göğsüme siz taktınız" dedi.



'TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİMİZİ ÖNEMSİYORUZ'



İzmir'i ziyaret etmenin gururunu yaşadığını ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'taki Türk halkının barış, özgürlük ve hürriyetine kavuştuğu o günden sonra tüm dengelerin değiştiğini dile getirdi. Artık Kıbrıs'ta iki devlet bulunduğunu hatırlatan Tatar, Kıbrıs'taki Türk halkının kendi geleceğini tayin etme hakkıyla devletine sahip çıktığını anlattı. Doğu Akdeniz'de ve mavi vatanda Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde KKTC'nin söz hakkını kullanarak ulusal meselelere katkısını koyduğunu anlatan Tatar, "Ulusal meselenin başında mavi vatan var. Ulu önder Atatürk, 1937 yılında yaptığı konuşmada, 'Kıbrıs düşman elinde olursa Türkiye'nin ikmal yolları kapanır, Anadolu'ya hapsoluruz' demiştir. Ege adalarına yönelik Yunanistan'ın oynadığı oyunlar, hadsizlik ve Lozan Antlaşması'na rağmen 12 milden söz edilmesi, bütün bunlar asla kabul edilecek meseleler değildir" dedi.



Türkiye'nin gemilerinin Çanakkale'den Akdeniz'e çıkışını engelleyebilmek adına bazı tezgahlar yapıldığını belirten Ersin Tatar, 1974'te Türklerin kazandığı zaferle Kıbrıs'ın geleceği bakımından Doğu Akdeniz'de Türk- Yunan dengesinin kurulduğunu dile getirdi. Kıbrıs'ın Yunan adası olması durumunda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e ve Libya'ya kadar uzanan etkinliğinin azaltılmasının hedeflendiğini belirten Tatar, şunları söyledi:



"Yıllardan beridir oynanan oyun adanın egemenlik adı altında Rumların hakimiyetine geçmesine yönelik bir tezgahtır. Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin askeri varlığına önem vermektedir. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığından vazgeçmeyiz. Türkiye'nin Kıbrıs adasından çekilmesi yönündeki yaptırımlar, enine boyuna tutanaklarda var. Ben Cumhurbaşkanı olmadan önce de kesinlikle bu oyun, bu tehlike ortaya çıkmıştır. Bu büyük bir tezgahtır. Türkiye Cumhuriyeti'nin olmadığı bir Avrupa Birliği'ne Kıbrıs'ın güneyinin alınmasının büyük bir hukuksuzluk olduğunu uluslararası anlaşmalar emretmektedir. Lozan Antlaşması da bunu emretmektedir. Bütün bu anlaşmalara rağmen Kıbrıs'ı Türkiye'nin yok olmasıyla kendilerinin tapusuna geçirmek ve ta emelden beri Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için amaçlarını sürdürmektedirler. Biz asla böyle bir oyuna gelmeyiz. Biz geçmişi biliyoruz. Kahraman bir milletin oradaki uzantısı olarak milli çıkarlarımızı ve Türkiye ile iş birliğimizi önemsiyoruz. Yeni siyaset, yeni anlayış iki ayrı, eşit, egemen bağımsız devletten ibarettir. Hiçbir güç Kıbrıs Türk halkını Türkiye Cumhuriyeti'nden kopartamayacaktır. 80 bin şehit vererek Kıbrıs fethedildi. O zaman orada yaşayan Rum yoktu. Biz Kıbrıs'ı Venediklilerden aldık. Bizim atalarımız 300 yıldan fazla Kıbrıs'ı yönetmiştir. Türklerin mülklerinin ellerinden alındığını görüyoruz. Tarih sayfaları bunları yazıyor. 1974'te sizlerin adaya ayak basmasıyla Kıbrıslı Türkler, özgürlüklerine kavuştular. Doğu Akdeniz'in bu mavi sularında bizim çıkarlarımız önem arz ediyor. Kıbrıs'ta bizim bir maceraya girmemiz söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu yeni iki devlet politikası benimsenmiştir. Bu konuda güçlü bir destek vermektedir. Türkiye'nin daha da güçlenmesi için, bizler için bir vatan borcudur. Kıbrıs Türk'ü hiçbir zaman yalnız bırakılmamıştır. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti kendi evlatlarını da oraya göndererek Türklerin Kıbrıs'taki varlığını sürdürmeleri için her türlü fedakarlığı yapmıştır. Kıbrıs bizlerin müşterek davasıdır. Türkiye'nin her bölgesinde gazilerimiz bu desteği vermekte gönül ve duygu bağımız ilelebet yaşayacaktır."



'EGE ADALARINDA YAPILANLAR KIBRIS'A DA YAPILMAYA ÇALIŞILIYOR'



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra İzmir Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Yavuz Selim Köşger'in karşıladığı Tatar, Valilik'teki anı defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir devlet olduğuna dikkat çekerek geçen günlerde Kıbrıs Rum kesimindeki bir ders kitabında Atatürk'ün bulunduğu bir sayfanın yırtıldığını hatırlattı. Bu gelişmeyi şiddetle kınadıklarını ifade eden Tatar, "Bu insanlarla nasıl bir anlaşma yapabileceğimizi sorguladık. Kıbrıs'ta oynanan oyun, yıllardan beri Kıbrıs nasıl Yunanistan'a bağlanır? Ege adalarında yapılanlar Kıbrıs'ta da yıllardır yapılmaya çalışılıyor. Ama Kıbrıs Türk'ü hiç yılmadı. Kıbrıs adasından Türkiye'nin çıkması söz konusu olamaz. Türk ulusunun hak ve çıkarlarını, Akdeniz'deki egemenlik haklarımızı, aynı zamanda hava sahanlığını kapsam içine alan meseleleri konuşuyoruz. İş birliği içinde hareket etmenin ne kadar anlamlı olduğunu İzmir'den bir kez daha paylaşmak istiyorum" dedi.