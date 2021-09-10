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Giriş Tarihi: 10.9.2021

Kocasının zorla kaçırdığı genç kadını polis kurtardı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kocasının zorla kaçırdığı genç kadını polis kurtardı
ŞİŞLİ'DE boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kaçırılan Şilan Topal'ı (22) polis Gaziosmanpaşa'da bir adreste buldu. Olay, önceki akşam Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde yaşandı. Bir çocuk annesi Şilan Topal, ailesinin evinin önünde oturduğu sırada, 9 ay önce boşanma davası açtığı eşi Mithat Topal, taksi ile yanlarına geldi. Araçtan inen Mithat Topal, Şilan Topal'ı ailesinin gözünün önünde zorla taksiye bindirdi. Ailesi ve komşuları, Mithat Topal ve beraberindeki 3 kişiye engel olmaya çalışsa da şahıs taksiye bindirdiği kadınla birlikte uzaklaştı. Korku ve panik yaşayan yakınlarının ihbarı üzerine polis şehirde sıkı bir arama çalışması başlattı. Kaçırılan Şilan Topal ve Mithat Topal, Gaziosmanpaşa'da bir adreste bulundu. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kocasının zorla kaçırdığı genç kadını polis kurtardı
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