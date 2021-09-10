Korona’ya yenik düşmüştü! Adı Yüreğir’de yaşayacak

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Başkan Kocaispir, "Adana'mızın kıymetli evladı, hayırsever ağabeyimiz, büyüğümüz Bekir Fevzi Yıldırım'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Biz Bekir Fevzi Yıldırım ağabeyimizin Adana'da yaptığı hayırlı hizmetlere gerçekten şahidiz. Yüreğir'in bir evladı olması sebebiyle de ayrıca bir üzüntü içerisindeyiz. Kendisinin Adana ve Yüreğir'de adının yaşatılması hususunda Yüreğir Belediyesi yönetimi olarak bir karar almış bulunuyoruz. Adana'da ilk defa bizim dönemimizde faaliyete geçen Yüreğir Sivil Toplum Merkezi'ne Bekir Fevzi Yıldırım'ın isminin verilmesi ile ilgili çalışmayı başlattık. Yüreğir Sivil Toplum Merkezi'mizin isminin bu yönde değiştirilmesi için Yüreğir Belediye Meclisi'mize teklifimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.