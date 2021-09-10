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Giriş Tarihi: 11.9.2021 02:19

Kütahya’da sağanak yağış nedeniyle OSB'de 4 fabrika sel suları altında kaldı

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da sağanak yağış nedeniyle OSB’de 4 fabrika sel suları altında kaldı

Kütahya'da sağanak yağmurun ardından 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 4 fabrika su altında kaldı

Kütahya'da yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağmurda cadde ve sokaklar göle döndü. Su altında kalan 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Su altında kalan fabrikalar, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu tahliye edildi. Sel baskını sebebiyle fabrikalarda küçük çaplı maddi zarar meydana geldiği belirtildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik de OSB'ye giderek, zarar gören fabrikalarda incelemelerde bulundu. İşveren ve işçilerle görüşüp geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Çelik, "Çok şükür can kaybımız yok. İlk belirlemelere göre 4 fabrikada ve kotun düşük olduğu alanlarda taşkın meydana geldi" dedi.
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Kütahya’da sağanak yağış nedeniyle OSB'de 4 fabrika sel suları altında kaldı
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