Mahkemeler arasındaki aykırılığa Danıştay’dan son nokta

İkale sözleşmesi kapsamında ödenen ihbar tazminatının ücret geliri niteliğinde olup olmadığı yönünde bölge idare mahkemesince verilen kararlar arasındaki aykırılığa Danıştay son verdi. Danıştay, ihbar tazminatının ücret niteliğinde bir gelir olduğuna, bu gelirin vergilendirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdi.

İşçi ve işveren, aralarındaki sözleşmeye dayalı ilişkiyi karşılıklı irade beyanları ile sona erdirdi. İşveren, işçiye ihbar tazminatı ve diğer ödemeler dışında ilave bir ödeme yapılmasına karar verdi ve işveren tarafından vergi kesintisi yapılarak işçiye ödemesi yapıldı. Bunun üzerine işçi, adına ödenen ikale tazminatı ve ihbar tazminatından kesilen 77 bin 464 TL stopaj vergisinin iadesi istemiyle Divriği Mal Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Ancak bu başvuru vergi sorumlusu tarafından düzeltme talebinde bulunulması gerektiğinden hareketle reddedildi. Davacı, Gelir İdaresi Başkanlığı'na şikayet başvurusunda bulundu. Bu başvuruda reddedildi ve söz konusu işlemin iptali ve ödenen verginin yasal faiziyle birlikte iade edilmesi istemiyle işçi dava açtı. İşçi, ikale anlaşmasından ödenmesi kararlaştırılan ihbar tazminatı ve ikale bedeli adı altında ödenen 224 bin 418 TL üzerinden yapılan toplam 77 bin 464 TL gelir vergisi kesintisinin iadesini istedi.

Sivas Vergi Mahkemesi, davacıya ödenen ihbar tazminatı üzerinden kesilen gelir vergisinde hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdi. İkale ödemesi üzerinden hesaplanarak kesilen gelir vergisinde hukuka uygunluk bulunmadığı, bu gerekçeyle ikale ödemesine ilişkin verginin yasal faiziyle birlikte iadesine karar verdi.

YASAL FAİZİYLE İADESİNE KARAR VERDİ

Davacının istinaf istemini inceleyen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Vergi Dava Dairesi, Vergi Mahkemesi kararının, dava konusu işlemin ihbar tazminatı üzerinden tevkif suretiyle kesilen vergiye ilişkin kısmı yönünden davanın reddine ilişkin hüküm fıkrası kaldırıldıktan sonra değinilen kısım yönünden işlemin iptali ile tahsil edilen verginin kesinti tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte iadesine karar verdi.

KIDEM TAZMİNATI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA

İstanbul 6. Vergi Mahkemesi, kıdem tazminatı yönünden yaptığı hukuki değerlendirmede, davacıya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen kıdem tazminatının gelir vergisinden istisna olduğundan vergi kesintisi yapılmasına olanak bulunmadığını kararlaştırdı.

VERGİLENDİRME HATASI

İhbar tazminatı ve yan ödemeler yönünden yapılan hukuki değerlendirmede ise, ihbar tazminatı ve ek ödeme üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinde hukuka uygunluk bulunmadığı, davacıya yapılan söz konusu kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile ek ödeme üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmasının açık bir vergilendirme hatası olduğu belirtildi.

İHBAR TAZMİNATI GELİR VERGİSİDİR

İkale sözleşmesi kapsamında ödenen ihbar tazminatının ücret geliri niteliğinde olup olmadığı yönünde bölge idare mahkemesince verilen kararlar arasındaki aykırılığa Danıştay son verdi. Danıştay, ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında ödenen ihbar tazminatının ücret niteliğinde bir gelir olduğu ve istisna kapsamında bulunmayan bu gelirin vergilendirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.