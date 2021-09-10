Marmaris’te Star Kıds Cup heyecanı başladı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Beldibi Sahaları ve Marmaris İlçe Stadında yarım saha olarak oynatılan turnuva üç gün sürecek.

10 Eylül Cuma günü başlayan ve Lig usulü olarak oynanacak turnuva 12 Eylül Pazar günü saat 12.00 daki ödül töreniyle sona erecek 2009, 2010, 2011 ve 2012 doğumlu sporculardan oluşan Marmaris cup'a 7 ilden toplam 15 takım katılıyor. Turnuvaya Bursaspor, Başakşehir FK ve Antalyaspor başta olmak üzere Hatay'dan Hatay Kıvılcım SK, Tekirdağ'dan Çorlu Bld. SK, Denizli'den Yeşilçınar SK ve Muğla'dan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Takımı, Yatağan Sportif, Saburhane SK, Marmaris Bld. SK, Marmaris 1923, Ortaca Esnaf SK ve Dalaman Esnaf SK olmak üzere yedi takım katıldı.

Turnuva için Marmaris'e yola çıkan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Takımını, uğurlayan İl Müdürü Ömer İlman, sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.