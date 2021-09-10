Miraç İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Miraç TDK Sözlükte Ne Demek?

Miraç ismi hem güzel söylenmesi nedeni ile hem de dini değeri ile anne ve baba adaylarının dikkatini çeken isimler arasında yer alır. Dikkat çeken bu ismin kökeni Arapça'ya dayanmaktadır. Ayrıca Miraç isminin anlamı ise "yükselme, çıkma" olarak karşımıza çıkmaktadır.

MİRAÇ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Miraç ismi erkek çocuklarında kullanılan bir isimdir. Bu isim hem güzel manası ile hem de dini değeri sebebi ile sık sık tercih edilen isimlerden bir tanesidir. Bu ismin birden çok anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar karşımıza şu şekilde çıkar: "Yükselme, çıkma", "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselmesi olayı", "Merdiven" ve "Bir yıldız ismi".

MİRAÇ İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Güzel anlamı ve dini değeri sebebi ile ön plana çıkan isimlerden bir tanesi olan Miraç ismi hakkında merak edilen konulardan bir tanesi de bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alıp almadığıdır. Miraç ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alan bir isim değildir. Fakat bu ismin bebeklere konulması hususunda dinen bir sakınca bulunmamaktadır.

MİRAÇ İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Miraç ismi hakkında merak edilenlerden bir tanesi de bu ismin kökenidir. Miraç isminin kökeni Arapça olarak karşımıza çıkmaktadır. Miraç ismi Arapça'dan dilimize Türk toplumları ile Arap toplumlarının kaynaşması sonucu geçmiştir.

MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç ismi, ne demek olduğu merak edilen isimlerden bir tanesidir. Miraç kelimesinin anlamı karşımıza birkaç farklı anlam ile çıkmaktadır. Miraç kelimesinin anlamları "yükselme, çıkma" , "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselmesi olayı", "Merdiven" ve "Bir yıldız ismi" olarak karşımıza çıkarlar.