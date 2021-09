ÖHO Esnaf Odası’ndan afet bölgelerine yardım

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık ve beraberindeki heyet, İl AFAD Müdürü Gökhan Yılmaz'ı ziyaret etti.



Heyet, sel felaketinden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla yapılan yardıma ait makbuzları İl AFAD Müdürü Yılmaz'a teslim etti.

İl AFAD Müdürü Yılmaz, ziyarette yaptığı değerlendirmede; "Esnaf kardeşlerimize duyarlılığı ve hayırseverliği için teşekkür ediyorum. Ülke olarak insanımızın hayırseverliğini bir kere daha göstermiş oldunuz. Yaşadığımız afetler bize afetlerin her zaman her yerde olabileceği gerçeğini bir kere daha hatırlattı. Böyle durumlarda ülkemizin dayanışmasını canlı tutmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak da önemli Siz bu konuda çok önemli bir adım atmış oldunuz" ifadelerini kullandı.



Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ovacık ise; "Karadeniz'deki sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza yardım amacıyla esnaf kardeşlerimizle beraber topladığımız bir miktarı sizin vasıtanızla oraya göndermek istiyoruz. Biz Özel Halk Otobüsleri olarak kendimizi sorumlu ve dayanışma içinde olmamız gerektiğini hissediyoruz. Felaketten etkilenen vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyoruz. Maddi olarak bu zararların karşılanmasına katkımız olursa ne mutlu bize." şeklinde konuştu.



Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası tarafından yapılan yardım, İstanbul İl AFAD Müdürlüğü aracılığıyla sel felaketinden etkilenen vatandaşlara ulaştırılacak.