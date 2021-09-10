Önce bıçakla yaraladı, sonra başını ezdi! İzmir’de kuzen dehşeti

Serkan Erdoğan'ın babası, oğlunu kanlar içerisinde bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede iki çocuk babası Serkan Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcı ve polis ekipleri, olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Erdoğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.