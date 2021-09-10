Polis kaçakçılara göz açtırmıyor

İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 2 başarılı çalışmaya daha imza attı. Modernevler Mahallesi'nde şüphelendiği bir aracı durdurdu. M.E. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada 460 bin adet gümrük kaçağı ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.E. hakkında adli işlem yapıldı.

KOM ekipleri yine şüphelendikleri iki kişiyi durdurdu. Kişelerin yapılan üst aramalarında 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Olayla ilgili H.G. ve C.G. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.