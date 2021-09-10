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Giriş Tarihi: 10.9.2021 16:50

Polis kaçakçılara göz açtırmıyor

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Polis kaçakçılara göz açtırmıyor

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kaçakçılara yönelik yapılan çalışmalarda 460 bin adet gümrük kaçağı makaron ve 20 adet gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 2 başarılı çalışmaya daha imza attı. Modernevler Mahallesi'nde şüphelendiği bir aracı durdurdu. M.E. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada 460 bin adet gümrük kaçağı ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.E. hakkında adli işlem yapıldı.

KOM ekipleri yine şüphelendikleri iki kişiyi durdurdu. Kişelerin yapılan üst aramalarında 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Olayla ilgili H.G. ve C.G. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

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Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
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