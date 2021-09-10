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Giriş Tarihi: 11.9.2021 01:13

Polis memuru ve kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti

İHA
Polis memuru ve kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti

Adana-Gaziantep Otoyolu'nda korkunç bir kaza meydana geldi. Otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada polis memuru ve kardeşi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Feci kaza, akşam saatlerinde Adana-Gaziantep Otoyolu Narlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Osmaniye istikametinden Gaziantep istikametine seyir eden 20 B 0038 plakalı Mercedes marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Abidin M. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

TIR'ın altına giren otomobildeki Ensar Erkut (28), Efdal Erkut (23) ve Furkan Erkut isimli kardeşler ağır yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı.

POLİS MEMURU VE KARDEŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılardan Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi'ne kaldırılan Ensar Erkut ile Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Efdal Erkut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralanan Furkan Erkut'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Feci kazada hayatını kaybeden kardeşlerden Ensar Erkut'un polis memuru olduğu ve Denizli Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Polis memuru ve kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti
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