Polise bıçakla saldırdı, vuruldu, tutuklandı

İki gün önce merkez Meram ilçesi Karaaslan Aybahçe Mahallesi Mendil Sokak'ta meydana gelen olayda, motosiklet hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri, şüpheli 3 kişinin motosikletle kaçmaya çalıştığını fark etti.

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüphelileri kovalayan ekipler, bir süre sonra motosikleti durdurdu. Sürücü Soner Küçükkarpuz, bıçakla polis memurlarına saldırdı. Bıçağı bırakması yönünde defalarca uyarılan Küçükkarpuz, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık' gibi suçlardan emniyette 20 kaydının bulunduğu öğrenilen Soner Küçükkarpuz hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Küçükkarpuz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı.