Birleşmiş Milletler
, Aralık 2019'da gerçekleştirdiği 74'üncü oturumunda 7 Eylül gününü tüm dünyada "Mavi Bir Gökyüzü İçin Uluslararası Temiz Hava Günü
" ilan etti. Bu yıl ikincisi kutlanan Uluslararası Temiz Hava Günü her düzeyde kamuoyu bilincini artırmayı ve hava kalitesini iyileştirmeye yönelik çalışmaları teşvik etmeyi hedefliyor. Türkiye
'de kutlamalar bu yıl da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
'nın yürüttüğü Türkiye'deki Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması Teknik Destek Projesi CityAir kapsamında gerçekleştirildi. Geçen yıl "Herkes İçin Temiz Hava
" temasıyla kutlanan Uluslararası Temiz Hava Günü'nün bu yılki ana başlığı, Kovid-19 salgını ve hava kirliliğinin sağlık üzerine etkilerine dikkat çekmek amacıyla "Sağlıklı Hava, Sağlıklı Gezegen" olarak belirlendi.
ÇOCUKLARIMIZA MİRAS
Kutlamalar çerçevesinde tüm dünyada iklim değişikliği, insan ve gezegen sağlığı ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
gibi diğer kritik konuları kapsayacak geniş çaplı oturumlar düzenlendi. Ankara
'da düzenlenen etkinlikte konuşan Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan
, "Bugün temiz havanın önemini anlattığımız çocuklar, geleceğimizde söz sahibi olacak. Biz dünyayı atalarımızdan miras değil, çocuklarımıza ödünç olarak görüyoruz. Çocuklarımızın eğitimi konusunda büyük bir sorumluluğumuz var" dedi.