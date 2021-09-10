Şanlıurfa’da makas atan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, merkez Haliliye İlçesi'nde bulunan Kuzeydoğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde ilerlemekte olan 10 UR ... plakalı otomobil, trafikte makas attığı sırada önünde bulunan 55 DJ ... plakalı otomobile çarptı. Önündeki otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak önce kaldırımda bulunan ağaca, ardından da Gap Vadisi Parkı içerisine uçtu.

Çarpmanın etkisi ile savrularak parka uçan otomobilin sürücüsü İbrahim Karakurt meydana gelen kazada ağır yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüyü, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan İbrahim Karakurt. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. karakut. un cenazesi otopsi için Şanlıurfa adli tıh kurumuna getirildi Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.