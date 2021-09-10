Sarıyer’de set çalışanı köpeği ezdi

YAPIM ŞİRKETİ AÇIKLAMA YAPTI
Köpeği ezen yapım şirketi de olayla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Zekeriyaköy Mahallesi'nde yaşanan üzücü kazadan haberimiz olduğu andan itibaren, gerekli müdahale ve işlemler başlatılmıştır. Mahallenin köpeği Nero semt sakinlerinin desteği ile bulunmuş, şirketimiz yetkilileri ve mahalle sakinleri kontrolünde hemen tedavi altına alınmıştır. Yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda Nero'nun hayati tehlike taşımadığı, kırık organ hasarı, iç kanaması olmadığı görülmüş ve yürüyerek veterinerden taburcu edilmiştir" denildi.