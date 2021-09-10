Selim İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Selim TDK Sözlükte Ne Demek?

Selim ismi, günümüze kadar pek çok önemli kişide kullanılmış isimler arasında yer alır. Bu nedenle de anne ve baba adayları tarafından oldukça merak edilen isimlerden bir tanesidir. Selim isminin kökeni Arapça'ya dayanmaktadır ve bu ismin anlamı" doğru, temiz, kusursuz" olarak karşımıza çıkar.

SELİM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Selim ismi birden fazla anlamı bulunan ve her anlamı ile de beğeni toplayan isimlerden bir tanesidir. Bu isim erkek çocukları için oldukça sık tercih edilir. Selim ismi günümüzde oldukça popülerleşmiştir. Bu ismin anlamı da oldukça merak edilmektedir. Selim isminin anlamı karşımıza "doğru, temiz, kusursuz, sağlam" , "selamete ermiş" , "Tehlikesi bulunmayan, zararsız" ve son anlam olarak da "kurtulmuş" olarak karşımıza çıkar.

SELİM İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Selim ismi Türk tarihi boyunca ve Arap tarihi boyunca sıkça karşımıza çıkan isimlerden bir tanesidir. Bu isim Padişahlarda vs. oldukça sık karşımıza çıkan isimlerden bir tanesidir. Bu isim hakkında merak edilen konulardan bir tanesi de bu ismim Kur'an- ı Kerimde yer alıp almadığıdır. Selim ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alır. Selim ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde Şuara Suresi 89. Ayette ve Saffat Suresi 84. Ayette karşımıza çıkmaktadır.

SELİM İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Selim ismi hakkında merak edilen pek çok husus bulunmaktadır. Bu konulardan bir tanesi ise Selim isminin kökenidir. Bu ismin kökeni karşımıza Arapça olarak çıkmaktadır. Arap kökenli bu isim Türkçeye, Arap toplumları ile Türk toplumlarının karşılaşması sonucu geçmiştir.

SELİM NE DEMEK?

Selim ismi ülkemizde kullanılan erkek isimlerinden bir tanesidir. Bu ismin ne demek olduğu da sıkça merak edilir. Bu ismin anlamı karşımıza "doğru, temiz, kusursuz, sağlam" , "selamete ermiş" , "Tehlikesi bulunmayan, zararsız" ve son anlam olarak da "kurtulmuş" olarak karşımıza çıkar.