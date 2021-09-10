Simay İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Simay TDK Sözlükte Ne Demek?

Simay ismi son zamanlarda anne ve baba adaylarının dikkatini çeken isimlerden bir tanesi. Bu isim hem güzel anlamı hem de güzel söylenmesi ile dikkat çekmekte. Bu güzel ismin anlamı "Gümüş gibi parlak olan" şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ve bu ismin kökeni hem Farsça hem de Türkçedir.

SİMAY İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Simay ismi, ülkemizde pek de sık kullanılmayan isimlerden bir tanesidir. Bu nedenle bu isim anne ve baba adayları tarafından olukça merak edilen ve araştırılan isim olarak karşımıza çıkar. Simay isminin anlamı merak edilen ve araştırılan konular arasındadır. Simay isminin anlamı ise karşımıza şu şekilde çıkmaktadır: "Gümüş gibi parlak olan, güzel" , "Gümüş renginde olan ay, gümüş parlaklığına sahip olan ay" ve "Parlaklığı gümüş kadar güzel olan". Simay isminin anlamı bu şekildedir.

SİMAY İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Simay ismi anlamı ile anne ve baba adaylarının gönlünü kazanan bir isimdir. Bu isim hakkında anne ve baba adayları tarafından merak edilen konulardan bir tanesi de bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alıp almadığı konusudur. Simay ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde yer almamaktadır. Ancak bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer almaması bu ismin bebeklere konulmaması gerektiği anlamına gelmemektedir. Bu ismin bebeklere konulması hususunda dinen bir sakınca bulunmamaktadır.

SİMAY İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Kur'an içerisinde geçmeyen bir isim olması sebebi ile Simay isminin kökeni oldukça merak edilmektedir. Anlamı "gümüş gibi parlayan" olan bu ismin kökeni hem Türkçe hem de Farsça diline dayanmaktadır. Bu ismin iki farklı dilin kökeni ile oluşmuştur. Bu ismin kökeni Türkçe ve Farsça olarak karşımıza çıkmaktadır.

SİMAY NE DEMEK?

Simay kelimesinin anlamı bu isim hakkında merak edilenler arsında yer alıyor. Simay kelimesinin anlamı ise şu şekildedir: "Gümüş gibi parlak olan, güzel" , "Gümüş renginde olan ay, gümüş parlaklığına sahip olan ay" ve "Parlaklığı gümüş kadar güzel olan".