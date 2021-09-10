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Giriş Tarihi: 10.9.2021 10:47 Son Güncelleme: 10.9.2021 10:59

Son dakika | Cemile Şenel cinayetinde flaş! Kan izlerinden bulunan katil tutuklandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika | Cemile Şenel cinayetinde flaş! Kan izlerinden bulunan katil tutuklandı

Son dakika: Cinayetten sonra gidip adam yaralamış... İstanbul Sultangazi'de 17 yaşındaki Cemile Şenel'in öldürülmesiyle ilgili firari olarak aranan ve gözaltına alınan Nusret T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili daha önce adliyeye çıkarılan ikisi kadın 4 kişi tutuklanmıştı. Cinayet Büro Dedektiflerince saklandığı adreste olayda kullandığı silahla birlikte yakalanan Nusret T. 'nin emniyetteki ilk ifadesinde; "Kazayla oldu" dediği öne sürüldü.

Son dakika: Cemile Şenel'in (17) öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltındaki zanlı tutuklandı.

Olay Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir evde geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. 5 arkadaşı ile birlikte bir evde oturan Cemile Şenel, çıkan bir tartışmanın ardından tabancayla vuruldu. Cemile Şenel'i hastaneye götüren ve "Yolda yaralı buldum" şeklinde konuşan şüpheliyi sorgulayan polis olay yerine ulaştı.

Son dakika | Cemile Şenel cinayetinde flaş! Kan izlerinden bulunan katil tutuklandı

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın gerçekleştiği tespit edilen evde bulunan Tuğba C., Ramazan R.Ç., Servet S., Aysun C. polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler evde çıkan bir tartışma sırasında Cemile Şenel'in silahını ateşleyen Nusret T. tarafından yanlışlıkla vurulduğunu söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan Tuğba C., Ramazan R.Ç., Servet S., Aysun C. işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika | Cemile Şenel cinayetinde flaş! Kan izlerinden bulunan katil tutuklandı

FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis olayda silahı ateşlediği iddia edilen Nusret T.'yi yakalamak için harekete geçti. Önceki gün yapılan operasyonda şüpheli Nusret T. bir adet tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi.

Son dakika | Cemile Şenel cinayetinde flaş! Kan izlerinden bulunan katil tutuklandı

YANLIŞLIKLA VURULDUĞUNU İDDİA ETTİLER

Polis soruşturması sonucunda olay sırasında evde bulunan Servet S. ile Nusret T. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada silahını çeken Nusret T.'nin elindeki silahı ateşlendiğinde çıkan karışıklık sırasında merminin Cemile Şenel'e isabet ettiği tespit edildi. Şüphelilerin olaydan sonra evi temizleyerek kan izlerini yok etmeye çalıştıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan 39 yaşındaki Nusret T.'nin daha önceden yaralama, yağma, uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.

Son dakika | Cemile Şenel cinayetinde flaş! Kan izlerinden bulunan katil tutuklandı

SİLAHI KULLANAN DA TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nusret T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nusret T.'nin emniyetteki ifadesinde "kazayla oldu" dediği öne sürüldü.

Son dakika | Cemile Şenel cinayetinde flaş! Kan izlerinden bulunan katil tutuklandı

OLAYDAN SONRA BİR KİŞİYİ DAHA YARALAMIŞ

Bu arada Nusret T.'nin olaydan bir gün sonra Sultangazi 50.yıl mahallesi'nde bulunan bir iş yerine giderek alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı iş yeri sahibini bacağından vurduğu kaydedildi. Şüpheli Nusret T. işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Son dakika | Cemile Şenel cinayetinde flaş! Kan izlerinden bulunan katil tutuklandı
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