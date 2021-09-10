Son dakika | Cemile Şenel cinayetinde flaş! Kan izlerinden bulunan katil tutuklandı

Son dakika: Cinayetten sonra gidip adam yaralamış... İstanbul Sultangazi'de 17 yaşındaki Cemile Şenel'in öldürülmesiyle ilgili firari olarak aranan ve gözaltına alınan Nusret T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili daha önce adliyeye çıkarılan ikisi kadın 4 kişi tutuklanmıştı. Cinayet Büro Dedektiflerince saklandığı adreste olayda kullandığı silahla birlikte yakalanan Nusret T. 'nin emniyetteki ilk ifadesinde; "Kazayla oldu" dediği öne sürüldü.

Son dakika: Cemile Şenel'in (17) öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltındaki zanlı tutuklandı.

Olay Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir evde geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. 5 arkadaşı ile birlikte bir evde oturan Cemile Şenel, çıkan bir tartışmanın ardından tabancayla vuruldu. Cemile Şenel'i hastaneye götüren ve "Yolda yaralı buldum" şeklinde konuşan şüpheliyi sorgulayan polis olay yerine ulaştı.

