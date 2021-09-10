Taha İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Taha TDK Sözlükte Ne Demek?

Taha ismi, çoğu anne ve baba adayının karşısına çıkmış ve hem anlamı hem de dini değeri itibarı ile anne ve baba adaylarının dikkatini çekmişi bir isimdir. Bu ismin kökeni Arapça'ya dayanmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre ise bu isim "tavanda bulunan pencere" anlamına gelmektedir.

TAHA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Taha ismi erkek çocuk bekleyen anne ve baba adaylarının merak ettiği isimlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Taha ismini bebeklerine koymak isteyen anne ve baba adayları bu ismin anlamını merak etmektedir. Taha isminin anlamı karşımıza "tavanda bulunan pencere" olarak çıkmaktadır. Ayrıca bu ismin anlamlarından bir tanesi de "Kur'an- ı Kerim'in 20. Suresi" şeklindedir.

TAHA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Taha isimli kişiler ve bu ismi doğacak olan bebeklerine koymak isteyen kişiler bu isim hakkında bazı konular merak etmektedirler. Bu konular arasında Taha isminin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alıp almadığı da bulunmaktadır. Taha ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alan bir isim olarak karşımıza çıkar. Taha ismi Kur'an- ı Kerim'in 20. Suresinin adıdır. Taha isminin doğacak olan bebeklere verilmesi konusunda bir sakınca bulunmamaktadır.

TAHA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Taha ismi kökeni merak edilen isimler arasında yer alır. Bu ismin kökeni Arapça olarak karşımıza çıkmaktadır. Arapça kökenli olan bu isim Arap toplumları ile Türk toplumlarının yapmış olduğu toplumsal kaynaşmalar sonucu dilimize geçmiştir.

TAHA NE DEMEK?

Arapça kökeni olan Taha ismi, Kur'an- ı Kerim içerisinde bulunan bir sure adı olarak da bilinmektedir. Bu kelimenin ne demek olduğu da anne ve baba adayları için merak konusu haline gelmiştir. Taha kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı karşımıza "tavanda bulunan küçük pencere" şeklinde çıkmaktadır.