Tatilden dönerken kazada ölmüştü! Yürek burkan bir ayrıntı ortaya çıktı





'YÜZME BİLMEYEN KALMASIN' PROJESİNDE GÖREV ALDI



Kazada hayatını kaybeden Buse Görer'in, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Kula'ya bağlı kırsal Encekler Mahallesi'ndeki ilkokulda beden eğitimi öğretmenliği yaptığı belirtildi. Görer'in, bu yıl da Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürlüğü bünyesinde göreve başladığı aktarıldı. Görer'in, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında, Kula Spor Kompleksi'nde fahri cankurtaran ve yüzme antrenörü olarak çalıştığı kaydedildi.

ANNE İLE BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ



Buse Görer için memleketi Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede yakınları ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Baba İsmet Görer ile anne Serap Akdağ ile ikizi Beste Görer, sinir krizi geçirdi. Görer'i büyüten halası Ömür Mutlu'nun feryatları ise yürekleri dağladı.