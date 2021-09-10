Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tekasür Suresi Okunuşu - Tekasür Suresi Arapça Yazılışı Ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 10.9.2021 14:09 Son Güncelleme: 10.9.2021 14:10

Tekasür Suresi Okunuşu - Tekasür Suresi Arapça Yazılışı Ve Türkçe Anlamı

Tekasür Suresi Okunuşu - Tekasür Suresi Arapça Yazılışı Ve Türkçe Anlamı

Sûre adını birinci âyette geçen Tekâsür kelimesinden almıştır. Sûrenin ismi olan Tekasür, çokluk ve çoklukla öğünmek, böbürlenmek demektir. İşte Tekasür Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı

TEKASÜR SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elhakümüt tekasür
2- Hatta zürtümülmekabir
3- Kella sevfe ta'lemun
4- Sümme kella sevfe ta'lemun
5- Kella lev ta'lemune ılmel yekıyn
6- Le teravünnelcehıym
7- Sümme leteravünneha aynelyakıyn
8- Sümme le tüs'elünne yevmeizin anin neıym

TEKASÜR SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- O çokluk kuruntusu sizleri oyaladı,
2- Ta kabirlere kadar gidip ziyaret edişinize kadar!
3- Öyle değil, ileride bileceksiniz!
4- Sonra yine öyle değil, ileride bileceksiniz!
5- Öyle değil, kesin olarak bilseniz,
6- Andolsun ki, cehennemi mutlaka göreceksiniz!
7- Sonra yine andolsun ki, onu yakın gözüyle göreceksiniz!
8- Sonra andolsun ki, o gün her nimetten sorgulanacaksınız!

ARKADAŞINA GÖNDER
Tekasür Suresi Okunuşu - Tekasür Suresi Arapça Yazılışı Ve Türkçe Anlamı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA